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Шойгу сообщил, что потери Украины за ноябрь превысили 8300 военнослужащих
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу

CentralAsia (CA) -  Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что армия Украины за ноябрь потеряла более 8300 человек, передает «Интерфакс».

«Потери противника за ноябрь составили более 8 300 военнослужащих, пять самолетов, десять вертолетов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин», - сообщил Шойгу во вторник на селекторном совещании.

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