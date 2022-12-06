Шойгу сообщил, что потери Украины за ноябрь превысили 8300 военнослужащих

Сергей Шойгу

CentralAsia (CA) - Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что армия Украины за ноябрь потеряла более 8300 человек, передает «Интерфакс».

«Потери противника за ноябрь составили более 8 300 военнослужащих, пять самолетов, десять вертолетов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин», - сообщил Шойгу во вторник на селекторном совещании.