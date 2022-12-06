Арману Дикому продлили арест до 7 января

- Казахстан, происшествия
- 17:24, 06 декабря 2022
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CentralAsia (KZ) - Арману Джумагельдиеву, известному как Арман Дикий, продлили арест до 7 января 2023 года. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, передает корреспондент Zakon.kz.
В итоге Арману Джумагельдиеву продлили арест до года.
«Удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении Джумагельдиева до 12 месяцев, то есть до 7 января 2023 года», – сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.
7 января 2022 года в МВД РК сообщили о задержании в Алматы Армана Дикого. Вместе с Арманом Джумагельдиевым были задержаны пять предполагаемых членов его группировки.
Генпрокуратура заявила, что он похищал людей во время беспорядков.
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