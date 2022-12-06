В Нью-Дели прошла первая встреча секретарей советов безопасности Индии и стран Центральной Азии

CentralAsia (KZ) - В Нью-Дели 6 декабря состоялась первая встреча советников по национальной безопасности – секретарей советов безопасности Индии и стран Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Во встрече принял участие помощник президента – секретарь Совета безопасности Казахстана Гизат Нурдаулетов.

В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам безопасности, в том числе по развитию сотрудничества в таких сферах, как противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, транснациональной организованной преступности, обеспечение международной информационной безопасности.

Стороны обсудили текущую ситуацию в Афганистане и ее влияние на безопасность и стабильность в регионе, а также перспективы развития Международного транспортного коридора «Север-Юг» (INSTC).

Гизат Нурдаулетов проинформировал коллег о позиции Казахстана по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, высказал ряд предложений по выстраиванию сотрудничества в сфере безопасности в рамках Диалога «Центральная Азия – Индия».

По итогам встречи участники мероприятия приняли Совместное коммюнике, в котором в том числе была отмечена важность инициативы Казахстана по созданию под эгидой ООН Сети региональных центров по контролю за заболеваниями и биобезопасностью, а также учреждению специального многостороннего органа – Международного агентства по биологической безопасности (IABS).

В рамках визита также состоялась двусторонняя встреча с советником премьер-министра по национальной безопасности Индии Аджит Довалом. Собеседники отметили поступательный характер стратегического взаимодействия Казахстана и Индии, обсудили вопросы обеспечения региональной безопасности.

Форум был организован в развитие договоренности о проведении регулярных встреч секретарей советов безопасности для обсуждения вопросов региональной безопасности, достигнутой в ходе первого Саммита глав государств «Центральная Азия – Индия» (состоялся в формате ВКС 27 января 2022 года).

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