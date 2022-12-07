Монголы протестуют против предполагаемой кражи угля, проданного Китаю, — Fox News

CentralAsia (MNG) - Протестующие в Монголии попытались прорваться в Государственный дворец в минувшие выходные в ответ на обвинения в коррупции среди чиновников, занимающихся торговлей углем в стране.

Посольство США в столице Монголии Улан-Баторе опубликовало в понедельник предупреждение о том, что несколько сотен протестующих собрались на морозе на площади Сухэ-Батора в выходные дни и прошли маршем к президентской резиденции, а некоторые люди пытались прорваться внутрь здания.

Демонстранты скандировали и пели, топая ногами, чтобы согреться. Они требовали, чтобы правительство привлекло чиновников к ответственности за предполагаемую кражу 385 000 тонн угля из складов на границе Монголии с Китаем.

Обвинения сосредоточены на угле из района Таван-Толгой на юге пустыни Гоби, который добывается государственной компанией Erdenes Tavan Tolgoi (ETT) и двумя другими компаниями. Местные СМИ сообщают, что ETT, котирующаяся на фондовой бирже Монголии, находится под надзором государства, поскольку Независимый орган правительства по борьбе с коррупцией проводит расследование.

«Помогите нам, наша страна рушится», — гласил плакат одного протестующего, по словам Бэррона.

Около 21:00 полиция попыталась разогнать толпу. по местному времени, когда между правоохранительными органами и протестующими начались потасовки.

Общественное возмущение в Монголии продолжает расти после того, как осведомитель заявил, что законодатели, связанные с угольной промышленностью, несут ответственность за кражу угля на миллиарды долларов.

Китай является местом назначения большей части экспорта угля, кашемира, скота и других ресурсов из Монголии, не имеющей выхода к морю.

В Пекине официальный представитель министерства иностранных дел, которого спросили об обвинениях в краже угля для продажи внутри Китая, сказала, что ей ничего не известно об этой «конкретной ситуации».

«Китай является дружественным соседом Монголии, и мы считаем, что правительство Монголии должным образом рассмотрит и расследует этот вопрос. Компетентный китайский орган предоставит необходимую помощь по запросу монгольской стороны в соответствии с законами и правилами», — сказал официальный представитель МИД Мао Нин.

Экономические условия в стране с населением примерно 3,3 миллиона человек ухудшились, поскольку инфляция подскочила до 15,2%, что отчасти усугубилось из-за вторжения России в Украину.

источник: Fox News

перевод: Татар С.Майдар

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