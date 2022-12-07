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Столкновения монголов с полицией в знак протеста против инфляции и взяточничества, — TenGer TV

CentralAsia (MNG) -  6 декабря монгольские протестующие столкнулись с полицией при попытке штурма парламента после того, как тысячи людей собрались на морозе, чтобы выступить против стремительного роста инфляции и коррупции в правительстве.

Протесты начались в столице Улан-Баторе в воскресенье, спровоцированные появившимися два месяца назад обвинениями в том, что правительственные чиновники получают прибыль от незаконных продаж угля в Китай, сообщила независимая телекомпания TenGer TV.

Демонстранты столкнулись с полицией в понедельник перед Дворцом правительства, где заседает парламент. Были замечены большие толпы, скандирующие лозунги, требующие, чтобы чиновники вышли и обратились к людям.

Позже некоторые из них жестоко столкнулись с полицией, пытавшейся штурмовать здание.

«Многие члены правительства богаче и живут (более) роскошной жизнью, чем граждане, и как они могут быть такими спокойными, когда граждане покупают хлеб кусками, а не буханками? Вот почему я Я протестую сегодня на благо людей», — сказал один из протестующих TenGer TV.

Телекомпания сообщила, что исполнительный комитет правящей политической партии созвал во вторник экстренное заседание. Детали не были немедленно доступны.

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