Вьетнам дорожит отношениями с Монголией, – премьер-министр Фам Минь Чин

CentralAsia (MNG) - Вьетнам всегда считает Монголию важным партнером в регионе, заявил 6 декабря премьер-министр Фам Минь Чин министру обороны Монголии Сайханбаяру Гурсэду.

На приеме в честь министра Монголии, который находится с официальным визитом и посетит Вьетнамскую международную оборонную выставку 2022 года, глава правительства сказал, что, по его мнению, визит будет способствовать укреплению взаимопонимания и доверия, а также поднятию традиционных дружеских отношений между двух стран в целом и оборонное сотрудничество в частности на новый уровень.

Обе стороны рады видеть, что традиционная дружба между Вьетнамом и Монголией постоянно укрепляется и развивается спустя почти 70 лет после установления дипломатических отношений. Сотрудничество в области политики, дипломатии, экономики, торговли, инвестиций, сельского хозяйства и образования поощрялось руководителями всех уровней и дало практические результаты.

Они разделили мнение о том, что в условиях сложного развития мировой и региональной ситуации необходимо, чтобы две страны укрепляли свою солидарность, укрепляли взаимное доверие, понимание и поддержку.

Премьер-министр Фам Минь Чин сказал, что Вьетнам разделяет социально-экономические трудности Монголии, вызванные пандемией COVID-19 и ситуацией в мире, и желает активизировать экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество с Монголией.

Он предложил сторонам продолжить обмен делегациями на высоком уровне, укреплять политико-дипломатические отношения, поддерживать друг друга на многосторонних форумах, активизировать сотрудничество в области образования и обучения, межличностных обменов и сельского хозяйства, а также изучить открывающиеся прямых авиамаршрутов, соединяющих две страны.

Фам Минь Чин попросил монгольского министра продолжать развивать отношения между двумя министерствами обороны и двумя армиями Вьетнама и Монголии в соответствии с рамками сотрудничества между двумя странами.

Со своей стороны Сайханбаяр подчеркнул, что Вьетнам занимает особое место во внешней политике Монголии и является важным партнером в регионе. Две страны всегда поддерживают и помогают друг другу. Монголия считает Вьетнам надежным партнером; высоко оценивает развитие Вьетнама и желает улучшить отношения с Вьетнамом, сказал он.

Сайханбаяр Гурсэд проинформировал ведущего об итогах своего визита во Вьетнам, а также о деятельности по сотрудничеству между двумя министерствами обороны и двумя армиями за прошедшее время. Он также выразил желание укреплять сотрудничество с Вьетнамом в области подготовки офицеров, военной медицины, военного спорта, обмена опытом участия в миротворческих операциях ООН.

Монгольский чиновник заявил, что доложит монгольскому руководству о предложениях вьетнамского премьер-министра и пообещал работать над продвижением сотрудничества в областях, упомянутых вьетнамским лидером.

В тот же день министр обороны Фан Ван Гианг провел переговоры с прибывшим с визитом монгольским министром, в ходе которых обе стороны констатировали постоянное и предметное развитие двусторонних отношений во всех областях.

Они согласились, что обе стороны эффективно реализовали соглашение между двумя правительствами о сотрудничестве в области обороны, подписанное в 2019 году, и пообещали продолжать поддерживать контакты и обмены на высоком уровне на всех уровнях; повысить качество и эффективность учебного сотрудничества и обмена опытом участия в миротворческих операциях ООН.

По этому случаю стороны также обменялись оценками мировой и региональной ситуации и вопросов, представляющих взаимный интерес. Они подчеркнули важность сохранения атмосферы мира, стабильности, сотрудничества и развития в Восточном море.

источник: Báo Biên phòng

перевод: Татар С.Майдар

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