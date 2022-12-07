В Венгрии монгольские актеры снимаются в фильме о Бату-Хане

CentralAsia (MNG) - Начались съемки фильма «1242 Gateway to the West» о внуке Чингисхана Бату-Хане, сопродюсерами которого являются продюсеры и режиссеры из Великобритании, Австралии, Монголии и Венгрии.

Арон Хорват, Джоан Лейн, Билл Чемберлен, Корнел Сипос, Петер Суос, Б. Баяр и Б. Батболд работают вместе как сценаристы, режиссеры и продюсеры фильма, который снимается в Венгрии.

В фильме играют известные монгольские актеры Д. Сухбаатар, Г. Золбоот и другие молодые актеры Ц.Цэрэнболд, Б.Барслхагва, М.Баярбат, Ж.Алтаншагай, С.Ариунбямба, Р.Баттогтох, Б.Баттогтох, П.Баттөр и Ч.Болд.

Молодой актер Болд Чоймбол исполняет роли Бату-Хана.

Молодой актер Болд Чоймбол исполняет роли Бату-Хана.

Фильм, который снимается с общим бюджетом в 10,5 млн долларов США, продлится около 100 минут.

Главное событие фильма происходит в 1242 году, когда внук Чингисхана, Бату-Хан, избирается генералом западных предел Монгольской империи. Опытный военачальник, он выигрывал сражения от Китая до Персии, и ему было поручено вторгнуться в Европу, но в 1242 году он столкнулся с глубоко духовным человеком и крепостью в Венгрии, что в конечном итоге привело к его падению.

Съемки начнутся в 2022 году, а релиз состоится в октябре 2023 года.

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