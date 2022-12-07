В Монголии стартует мероприятие для индустрии высоких технологий DevFest 2022 Ulaanbaatar

CentralAsia (MNG) - DevFest 2022 Ulaanbaatar пройдет в Улан-Баторском инновационном центре 7 и 8 декабря с 16:00 до 21:00.

Мероприятие «Devfest 2022 Ulaanbaatar» проходит при поддержке компаний «Анрийд Медиа», «Тэнгэрлиг Медиа Групп», «Онлайм Нетворк», приложения «Нөмөр», «Систем Арт Венчурс» и «Чулуут Каньон».

Во время мероприятия «DevFest 2022» в Улан-Баторе, которое организует «Google» среди более чем 600 000 человек из более чем 90 стран, вы сможете узнать об опыте зарубежных и монгольских инженеров и разработчиков, работающих в технологическом секторе, и послушать к интересным презентациям, а также личные и товарные бренды, могут участвовать в ознакомительных курсах.

Это мероприятие было организовано группой Google Developer Groups Ulaanbaatar, которая реализует добровольные программы Google в Монголии, программой Women Techmakers Mongolia, Департаментом развития капитальных бизнес-инноваций и клубом студентов-разработчиков Google в Улан-Баторе.

Придя на это мероприятие, целью которого является объединение молодых людей, желающих учиться и развивать новые навыки в области технологий, инженеров, ведущих в своей области, обменяться опытом и наладить отношения между ними, вы:

Перенимать опыт отечественных и зарубежных инженеров и разработчиков, специализирующихся на таких технологиях, как Firebase, Flutter, Tensorflow, Google Maps и Cloud;

Слушать презентации о современных технологиях и личном развитии;

Участвовать в тренингах по личному и продуктовому брендингу с использованием технологий Flutter и Firebase и с использованием техник сторителлинга;

Знакомство с разработчиками технологий Google и расширение круга знакомств;

Можно узнать о деятельности «Группы разработчиков Google в Улан-Баторе» (Google Developer Groups Ulaanbaatar), программы «Женщины-технологи Монголии» (Women Techmakers Mongolia), «Клуба студентов-разработчиков Google в Улан-Баторе» и стать участником.

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