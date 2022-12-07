«Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение на посольство Пакистана в Кабуле

CentralAsia (CA) - «Исламское государство», также известное как ДАИШ, взяло на себя ответственность за нападение на посольство Пакистана в столице Афганистана Кабуле в пятницу, 2 декабря. Об этом говорится в заявлении, распространенном в Telegram в субботу одним из связанных с боевиками каналов, пишет Кhaama.

Посольство подверглось нападению в пятницу, сообщается, что пакистанский охранник был ранен из огнестрельного оружия в результате того, что Исламабад назвал попыткой убить своего посла, который не пострадал.

«Исламское государство» заявило, что нападение было совершено двумя его членами, вооруженными «средним и снайперским оружием», и нацелено на посла Пакистана-отступника и его охранников, которые находились во дворе посольства.

После этого нападения министерство иностранных дел Пакистана заявило, что его посол Убайд-ур-Рехман Низамани Низами пережил вооруженное нападение в Кабуле.

Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что целью нападения было убийство его посла в Афганистане тем не менее, он не пострадал, а один из его телохранителей был тяжело ранен.

Администрация талибов в Афганистане также осудила нападение на посольство Пакистана и пообещала предотвратить подобные нападения на дипломатические миссии и помещения.

Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что ознакомилось с сообщениями о взятии на себя ответственности ИГ. «Независимо и в консультации с афганскими властями мы проверяем достоверность этих сообщений», — говорится в заявлении, добавив, что нападение стало напоминанием о том, что действия боевиков представляют опасность для региона.

«Мы должны действовать решительно, используя всю нашу коллективную мощь, чтобы победить эту угрозу», — заявили в министерстве иностранных дел.

Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари поговорил по телефону с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Мавлави Амиром Ханом Муттаки по поводу нападения.

Муттаки пообещал в ходе беседы, что безопасности пакистанского посольства будет уделено особое внимание, и он приложит все усилия, чтобы выследить и привлечь к ответственности виновных в этом происшествии.

Сообщается, что Зардари заявил, что такие действия не могут разорвать связи между двумя братскими народами и что Исламабад не планирует закрывать посольство или эвакуировать дипломатов.