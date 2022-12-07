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В Улан-Баторе во время протестов 13 полицейских получили ранения
Предыстория: В Улан-Баторе тысячи людей протестуют против коррупции и роста инфляции, - Union of Catholic Asia

CentralAsia (MNG) -  В Улан-Баторе во время протестов ранены 13 полицейских, есть случаи вандализма. Об этом сообщило издание Ikon, ссылаясь на главное управление полиции Монголии.

Сообщается, что 13 сотрудников полиции пострадали, один из них госпитализирован со сломанным носом.

Кроме того, сообщает издание, зафиксированы случаи вандализма, в частности, на здании правительства Монголии разбиты стеклянные двери и окна, разрушен забор. В окрестностях отеля «Туушин», расположенного неподалеку от площади Сухэ-Батора перед Дворцом правительства, повреждены автомобили.

Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих проходила в понедельник перед Дворцом правительства в монгольской столице на фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 млрд долларов. Местные СМИ сообщали, что количество угля, вывезенного из Монголии в КНР, отличается от того, что получил Китай. Как сообщалось, протесты продолжаются третий день. Хурал Монголии в понедельник решил не объявлять в Улан-Баторе режим ЧП из-за протестов.

Протестующие потребовали озвучить имена тех, кто причастен к краже, и привлечь их к ответственности.

После того как манифестантам удалось прорваться в здание правительства, губернатор столицы издал указ о насильственном разгоне демонстраций. Также власти Монголии создали рабочую группу для диалога с недовольными гражданами.

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