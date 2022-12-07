В Монголии было расстреляно более 30 000 человек, но число репрессированных, вероятно, превышало 100 тыс, - ученый

CentralAsia (MNG) - Имеются данные о том, что за годы политических репрессий в Монголии было расстреляно 35 тысяч человек, но число репрессированных, вероятно, превышало 100 тысяч, говорит профессор д.т.н. О.Батсайхан.

О. Батсайхан

В ходе его выступления было отмечено, что жертвами политических репрессий стали, в основном, государственные и общественные деятели, а также буддийские монахи.

В 1929 году население Монголии составляло 721 тысячу человек. 17 000 из 25 000 монголов, осужденных за ложные политические преступления и казненных в период с 1937 по 1940 год, были буддийскими монахами.

В августе 1922 г. Бодоо Догсом, первый премьер-министр революционного периода, и еще 14 человек были казнены без суда после того, как под пытками советские агенты сознались в заговоре с целью свержения правительства. Через два года Данзан Соль, один из основателей Монгольской народно-революционной партии (МНРП), был казнен во время Третьего съезда партии за представление «буржуазных интересов».

В 1928 г. несколько видных членов МНРП, в том числе Данзан Ажва, Цэвээн Жамсран, Дамбадорж Цэрэн-Очир и Жадамбаа Наваандорж были заключены в тюрьму или сосланы в результате широкомасштабной чистки подозреваемых правых, когда в стране начался «левый период» более быстрой коллективизации, экспроприации земли и преследований буддийской церкви. После того, как эти решительные меры привели к народным восстаниям по всей стране в 1932 г., несколько наиболее радикальных левых МНРП, в том числе Шижээ Золбин, Бадрах Өлзийти премьер-министр Жигжиджав Цэнгэл обвинили, официально исключили из партии, а затем казнили во время Великих репрессий.

В 1933—34, что рассматривается как генеральная репетиция репрессий 1937—1939, генеральный секретарь МНРП Лхумбэ Жамба и другие элементы МНРП, особенно бурят-монголы, были ложно обвинены в сговоре с японскими шпионами. Было замешано более 1500 человек, из них 56 казнены.

Статистические документы, подготовленные Государственной комиссией по реабилитации, содержат душераздирающие цифры. За два года, с 1937 по 1939 год, созданная институтом Чрезвычайная комиссия ложно обвинила в политических преступлениях 25 тысяч 824 человека, из них суд приговорил к расстрелу 20 тысяч человек.

В дополнение к бесчисленному количеству жизней, которые были потеряны во время репрессий, часть культурного и религиозного наследия Монголии также была потеряна вместе с 1000 церквями, добавил О. Батсайхан.

«Ложные признания, полученные под пытками, в нашей стране не прекратились полностью. Кроме того, необходимо разработать положения о Национальной комиссии по правам человека для одновременного рассмотрения информации, связанной с пытками и ложными признаниями, узаконить методику расчета морального вреда, а также повысить осведомленность и отношение судебных и следственных органов к человеческим человека», - сказал Б. Энхболд, член Национальной комиссии по правам человека.

Национальная комиссия по правам человека представила Великому Государственному Хуралу 413 предложений, а также 21 отчет о состоянии прав и свобод человека в Монголии. Запрет пыток упоминался в 13 из этих отчетов.

Для налаживания сотрудничества с государственными организациями, выполняющими аналогичные функции в других странах, Государственная комиссия по реабилитации пригласила представителей Комиссии по установлению истины и примирению Республики Корея во главе с Ли Чжэ Соном и организовала дискуссию на тему «Права человека и репрессии». обменяться опытом ликвидации пагубных последствий и последствий политических репрессий.

Комиссия по установлению истины и примирению Южной Кореи, созданная в 2005 году, отвечает за расследование инцидентов в истории Кореи, которые произошли с момента правления Японии в Корее в 1910 году до окончания авторитарного правления в Южной Корее.

Орган расследовал многочисленные зверства, совершенные различными правительственными учреждениями во время японской оккупации Кореи, Корейской войны и авторитарных правительств, которые правили впоследствии. По оценкам комиссии, в 1950 году были казнены десятки тысяч человек. Среди жертв есть политические заключенные, гражданские лица, убитые иностранными войсками, и гражданские лица, предположительно сотрудничавшие с коммунистической Северной Кореей или местными коммунистическими группами.

Профессор юридического факультета Университета Конкук Ли Чжэ Сын выступил с докладом об «усилиях Кореи по содействию примирению и миру» во время вышеупомянутой дискуссии. Заявив, что Республика Корея в настоящее время стала стабильной и успешной страной, несмотря на тяготы феодализма, колониализма, диктатуры, разделения, войны и коммунистической системы в прошлом, он подчеркнул, что региональному и международному сообществу необходимо ускорить совместные усилия по решению проблем Корейского полуострова.

В 2005-2010 годах Комиссия по установлению истины и примирению Республики Корея расследовала и урегулировала 11 175 заявлений, поданных гражданами, выдав компенсацию семьям жертв в размере около 75 000 долларов США.

По состоянию на декабрь 2021 года Государственная комиссия по реабилитации реабилитировала 31 460 жертв в Монголии, а с 1998 года была выплачена компенсация в размере 6 миллиардов 589 миллионов тугриков.

Председатель Государственной комиссии по реабилитации С.Одонтуяа в ходе обсуждения отметила, что вызывает сожаление тот факт, что защита прав человека и недопущение злоупотреблений не выполняются в полной мере, выразив при этом готовность активизировать сотрудничество с Комиссией правды и примирения Республики Корея к эффективной защите прав человека.

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