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«Все лица, которые могут быть причастны к хищению угля, будут вызваны в качестве свидетелей», — спикер ВГХ

CentralAsia (MNG) -  Сегодня, 7 декабря председатель Великого Государственного Хурала Занданшатар Гомбожав дает информацию на тему «Новое возрождение – 10 правовых реформ» в рамках очередного мероприятия, организованного Парламентом в сфере продвижения законодательства.

Он сообщил, что в рамках цели «Новое возрождение – правовая реформа» в следующем году планируется реформировать 3 группы из 9 сводов законов и 1 всеобъемлющий свод законов.

«И в этом контексте будет актуализирован антикоррупционный пакет законов. Можно его называть антиворовским пакетом законов. Не только уголь. Богатство Монголии не может быть инструментом для кражи и незаконного владения кем-либо. С этим следует упорно бороться. Такая правовая база будет сформирована. Поэтому рабочая группа, созданная по распоряжению спикера парламента, вчера провела заседание и сегодня планирует объявить о проведении общественных слушаний. При этом мнения граждан будут приниматься через D-parliament и журналистов. Поскольку существует проблема присвоения государственного имущества народа, мы проведем расследование и окажем помощь правоохранительным и судебным органам», — сказал спикер ВГХ.

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