Конгресс США согласовал рекордный оборонный бюджет в $848 млрд

CentralAsia (CA) - Сенат Конгресса США согласовал оборонный бюджет США на 2023 год. Ранее он был согласован Палатой представителей. Бюджет составит $847,3 млрд, в том числе $800 млн на военную помощь Украине. Этот проект оборонного бюджета может стать самым большим в истории США. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Наращивание помощи Украине и НАТО. Проект расширяет и модифицирует Инициативу помощи Украине в сфере безопасности и утверждает выделение дополнительных $800 млн помощи в 2023 финансовом году»,— говорится в проекте бюджета. Кроме того, проект бюджета продлевает запрет на военное сотрудничество с Россией на пять лет. После согласования документ будет направлен на подпись президенту Джо Байдену.

Оборонный бюджет США на 2022 финансовый год предполагал траты на сумму $778 млрд.

На фоне войны в Украине растут расходы на оборону. Россия объявила оборонный бюджет на 2023 год в размере около 84 миллиардов долларов, что более чем на 40% превышает ее первоначальный бюджет на 2023 год, объявленный в 2021 году.

В начале ноября парламент Украины утвердил рекордный оборонный бюджет на сумму $38 млрд.

Франция увеличила оборонный бюджет на 3 миллиарда евро, до 43,9 млрд евро. Это стало самым большим ростом за почти 15 лет.

Германия создала спецфонд в размере 100 миллиардов евро на модернизацию Бундесвера. Фонд будет потрачен в течение пяти лет и будет засчитан для выполнения обязательства Германии перед НАТО по расходованию 2% ВВП на оборону.