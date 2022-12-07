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Высшее образование в Монголии постепенно сделают бесплатным, - спикер

CentralAsia (MNG) -  Об этом сегодня, 7 декабря заявил спикер Великого Государственного Хурала Занданшатар Гомбожав в ходе брифинга на тему «Новое возрождение – 10 правовых обновлений» в рамках очередного мероприятия, организованного Парламентом в сфере законотворчества.

По этому поводу он сказал: «В пакете правовой реформы социальной политики есть три закона. Прежде всего, обсуждается пакет законов об образовании. Основные моменты этого закона включают поэтапный переход к бесплатному высшему образованию. Учитывая, что образование является основой развития конкурентоспособности Монголии, предусмотрено, что студенты, набравшие более 600 баллов на общем вступительном экзамене, будут получать стипендии. Также от платы за обучение будут освобождены студенты, обучающиеся по приоритетным направлениям. По результатам опросов и анкетирования людей, 60,8 процента считают, что это решение положительно скажется на уровне жизни».

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