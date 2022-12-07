Владимир Зеленский посетил Славянск в Донбассе. Фото

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что приехал в Донецкую область. Он опубликовал в Telegram видео, снятое около стелы на въезде в город Славянск.

Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с днем ВСУ, который отмечают в Украине 6 декабря. «Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. Сегодня мы в Донбассе»,— заявил он в своем видеообращении.

⇳

Славянск расположен в 100 км к северу от Донецка и 160 км к юго-востоку от Харькова. Он находится под контролем украинских военных.

30 сентября Владимир Путин подписал указ о включении Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик в состав России.

14 сентября Владимир Зеленский посетил Изюм, уже после ухода оттуда российский войск. 14 ноября Зеленский побывал в Херсоне, откуда также несколькими днями ранее ушла российская армия.