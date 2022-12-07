Будет ужесточена политика вынесения приговоров и не будет амнистии коррупционерам, – спикер ВГХ

CentralAsia (MNG) - Об этом сегодня, 7 декабря заявил спикер Великого Государственного Хурала Занданшатар Гомбожав в ходе брифинга на тему «Новое возрождение – 10 правовых обновлений» в рамках очередного мероприятия, организованного Парламентом в сфере законотворчества.

Во-первых: для эффективной борьбы с коррупцией, которая крадет и уничтожает возможности будущих поколений, этот результат не будет достигнут без усиления системы ответственности и политики наказания, привлекающей коррупционеров к строгой юридической ответственности.

По этой причине в уголовном законодательстве о коррупции будет усилена политика наказания, связанная с должностными преступлениями. Приоритет будет отдан изменению амнистии за коррупционные преступления.

Во-вторых: высок риск коррупции в сфере природопользования. По этой причине будет принят Закон о прозрачности добывающих отраслей. Все лица, работающие в секторе полезных ископаемых, должны принять такой закон, чтобы обеспечить прозрачность своих доходов, расходов, пожертвований и денежных потоков. Таким образом, будет обеспечена прозрачность не только угольной, но и медной, плавиково-шпатовой и железорудной промышленности, а общественный контроль и государственные компании будут открыты для общественности. Таким образом, будут созданы условия для прекращения коррупции, которая тайно продается путем кражи продуктов горнодобывающей промышленности, обеспечивающих благосостояние людей и экономический рост. Таким образом, будет сформирована база для фактической реализации поправок и изменений в Конституцию.

В-третьих: обсуждается Закон о правовом статусе осведомителей. Будет это потвердно. В целом можно сказать, что рабочая группа по транспортировке и экспорту во главе с членом Г.Ганболдом разоблачила хищения угля. Разоблачение осведомителей должно быть точным и реалистичным.

Эффективным способом борьбы с коррупцией является защита осведомителей и опора на участие граждан в разоблачении незаконной деятельности, коррупции и официальных преступлений на благо общества. Это самое большое преимущество демократического парламента.

В-четвертых: Обсудить и утвердить Закон о горнодобывающих биржах. Будет создана система, при которой продукция этой отрасли продается на бирже открыто и прозрачно, без контракта и тайно за кулисами.

В-пятых: для борьбы с коррупцией и ликвидации государственной бюрократии важно отбирать и нанимать на государственную службу людей с хорошим отношением и этикой, в дополнение к знаниям и навыкам. Поэтому закон об этике государственной службы обсуждается в парламенте. Этический государственный служащий не будет участвовать ни в каком воровстве. Этичные будут соблюдать закон. Поэтому важно подбирать и нанимать на государственную службу честных и хороших людей, улучшать работу комитетов по этике и поддерживать чистоту и компетентность государственной службы. Это вернет доверие людей к правительству. Сегодня по демонстрациям мы видим, что доверие граждан утрачено. Поэтому на этой осенней сессии парламента планируется обсудить и утвердить Кодекс этики государственного служащего, направленный на прекращение коррупции и бюрократизма на государственной службе.

В случае коррупции будет обсуждаться пакет антикоррупционных законов по созданию нового наказания за конфискацию активов, ужесточению политики наказания за коррупцию, обновлению Уголовно-процессуального закона и прекращению всех этих проблем, тормозящих разрешение дел.

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