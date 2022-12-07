Гражданка Монголии назначена председателем комитета ISSF

Лхамсурэн Дамдинсурэн

CentralAsia (MNG) - В Каире (Египет) прошла 70-я Генеральная ассамблея Международной федерации стрелкового спорта (ISSF). Во время выборов председателей комитетов Лхамсурэн Дамдинсурэн была избрана председателем комитета по целевому спринту.

У нее две серебряные медали и одна бронзовая медаль на чемпионате Азии по пневматическому оружию, и она первая монголька, назначенная на эту должность.

Лучано Росси из Италии был избран президентом ISSF с 53 голосами, а генеральным секретарем был назначен Вилли Гриль из Германии.

Представители во главе с президентом Монгольской ассоциации стрелкового спорта Э. Мөнх-Очиром, генеральным секретарем О. Энхсайханом, заслуженным тренером Л. Ундралбатом, членом Медицинского и антидопингового комитета Международной и Азиатской стрелковых ассоциаций, Н. Цогтсайханом приняли участие в этой Ассамблее.

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