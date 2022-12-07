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Россия предлагает сотрудничество в проекте строительства Тавантолгойской ТЭС

CentralAsia (MNG) -  План действий правительства включает строительство новых источников энергии для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию. С этой точки зрения было решено сделать новые источники энергии доступными в трех основных областях:

  • Увеличить и расширить мощность существующих источников энергии.
  • Строительство новых источников с технологией пылеугольного сжигания.
  • Сделать доступными возобновляемые источники энергии.

Проект строительства Тавантолгойской ТЭС мощностью 450 МВт является одним из значимых проектов по созданию новых источников энергии, работающих по технологии сжигания пылеугольного топлива. В апреле 2020 года правительство приняло решение о том, что оно будет финансировать проект за счет собственных средств. Согласно постановлению, АО «Эрдэнэс Тавантолгой» выделит 30 процентов финансирования за счет владения акциями завода, а остальные 70 процентов будут профинансированы за счет кредита через государственную гарантию по кредиту. В этих рамках правительство представило Великому Государственному Хуралу просьбу о долговой гарантии. Однако Великий Государственный Хурал отказался выдать долговую гарантию из-за потолка долга, остановив проект.

Министр энергетики Чойжилсурэн Баттогтох заявил, что российская сторона выдвинула предложение о сотрудничестве с Монголией для продолжения проекта.

В частности, некоторые российские коммерческие банки выразили заинтересованность в финансировании проекта. По сообщению министерства, тендер на Тавантолгойскую ТЭС будет объявлен до января, а отбор участников и заключение контрактов - до конца мая 2023 года. Начало строительства планируется во второй половине следующего года, ввод в эксплуатацию - в конце мая 2023 года. вторая половина 2026 года. Кроме того, министр Чойжилсурэн Баттогтох подчеркнул, что для этого проекта не будет заключено никаких соглашений о закупках.

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