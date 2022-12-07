Россия предлагает сотрудничество в проекте строительства Тавантолгойской ТЭС

CentralAsia (MNG) - План действий правительства включает строительство новых источников энергии для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию. С этой точки зрения было решено сделать новые источники энергии доступными в трех основных областях:

Увеличить и расширить мощность существующих источников энергии.

Строительство новых источников с технологией пылеугольного сжигания.

Сделать доступными возобновляемые источники энергии.

Проект строительства Тавантолгойской ТЭС мощностью 450 МВт является одним из значимых проектов по созданию новых источников энергии, работающих по технологии сжигания пылеугольного топлива. В апреле 2020 года правительство приняло решение о том, что оно будет финансировать проект за счет собственных средств. Согласно постановлению, АО «Эрдэнэс Тавантолгой» выделит 30 процентов финансирования за счет владения акциями завода, а остальные 70 процентов будут профинансированы за счет кредита через государственную гарантию по кредиту. В этих рамках правительство представило Великому Государственному Хуралу просьбу о долговой гарантии. Однако Великий Государственный Хурал отказался выдать долговую гарантию из-за потолка долга, остановив проект.

Министр энергетики Чойжилсурэн Баттогтох заявил, что российская сторона выдвинула предложение о сотрудничестве с Монголией для продолжения проекта.

В частности, некоторые российские коммерческие банки выразили заинтересованность в финансировании проекта. По сообщению министерства, тендер на Тавантолгойскую ТЭС будет объявлен до января, а отбор участников и заключение контрактов - до конца мая 2023 года. Начало строительства планируется во второй половине следующего года, ввод в эксплуатацию - в конце мая 2023 года. вторая половина 2026 года. Кроме того, министр Чойжилсурэн Баттогтох подчеркнул, что для этого проекта не будет заключено никаких соглашений о закупках.

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