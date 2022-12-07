Делегации Кыргызстана и Таджикистана описали 17,66 км госграницы

Иллюстративное фото.

CentralAsia (TJ) - В Баткене с 1 по 6 декабря состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы. Об этом сообщается на сайте МИД Таджикистана.

«В ходе встречи стороны выполнили проектное описание прохождения линии таджикско-кыргызской государственной границы, общей протяженностью 17,66 км и в целях продолжения работ согласовали план-график встреч на 2023 год», - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча прошла в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания.

Очередная встреча состоится на территории Таджикистана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения