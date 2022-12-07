Делегации Кыргызстана и Таджикистана описали 17,66 км госграницы
- Таджикистан, политика
- 11:45, 07 декабря 2022
- Просмотров: 367
Иллюстративное фото.
CentralAsia (TJ) - В Баткене с 1 по 6 декабря состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы. Об этом сообщается на сайте МИД Таджикистана.
«В ходе встречи стороны выполнили проектное описание прохождения линии таджикско-кыргызской государственной границы, общей протяженностью 17,66 км и в целях продолжения работ согласовали план-график встреч на 2023 год», - говорится в сообщении.
Отмечается, что встреча прошла в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания.
Очередная встреча состоится на территории Таджикистана.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения