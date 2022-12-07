Создан штаб для поддержки расследования дела об угле, — министр юстиции

CentralAsia (MNG) - Общественные протесты против кражи угля продолжаются по сей день с прошлого воскресенья. В связи с этим министр юстиции и внутренних дел дал информацию.

«В связи с делом о краже угля создан штаб для поддержки расследования. Органы, ответственные за расследование дела о краже угля, в первую очередь выясняют, давали ли контракты и соглашения, связанные с компанией "Эрдэнэс Тавантолгой", преимущества другим лицам. Расследуются незарегистрированные перевозки угля, откуп или тайные контракты. Поскольку контракты с иностранными компаниями были заключены через оффтейк, они работают над их раскрытием через МИД. Идет проверка пересечения границы Монголии незарегистрированным транспортным средством.

И важно обеспечить межведомственную координацию и невмешательство в расследования и получение необходимой информации из Китая. Сообщается, что в Тавантолгойских перевозках задействовано около 9 тысяч автомобилей. Проводится большая работа по установлению конечного владельца транспортного средства и расследованию того, было ли оно загружено. При пересечении границы транспортное средство маркируется, а если выезжает с грузом, регистрируется на таможне. Расхождения будут проверены.

Совместно с главой Секретариата Правительства Д.Амарбаясгаланом мы передадим эту информацию гражданам, которые в настоящее время проходят демонстрацию на площади.

Премьер-министр дал указание расширить состав полицейской рабочей группы. Будем привлекать местную криминальную полицию.

На стадии расследования дела о краже угля не возникает проблемы сокрытия дела или отказа в предоставлении информации.

Президент только что дал поручение, сказал, дайте информацию срочно. Он требует, почему люди не получают систематизированную информацию до сегодняшнего дня.

Штаб проведет свое первое заседание сегодня днем ​​в штаб-квартире полиции.

Через Министерство иностранных дел за поддержкой обратились в Министерство внутренних дел Китайской Народной Республики, так как существует необходимость получения информации от таможни в ходе расследования дела об угле. Министр Б. Батцэцэг сотрудничает с Министерством иностранных дел Китая», — сказал Нямбаатар Хишгээ, министр юстиции.

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