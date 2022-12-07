ООН озвучила число погибших мирных жителей в Украине

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 5 декабря, обновило статистику по жертвам украинского конфликта среди мирного населения. С 24 февраля по 4 декабря, по данным управления, погибли 6702 мирных жителя (в том числе 424 ребенка). Ранения получили 10 479 человек (в том числе 775 детей).

Среди погибших: 2 626 мужчин, 1794 женщины, 174 девочки, 212 мальчиков. Также среди них 38 детей и 1858 взрослых, чей пол неизвестен. Среди раненых: 2273 мужчины, 1628 женщин, 217 девочек, 308 мальчиков. Пол раненых 250 детей и 5803 взрослых также неизвестен.

В Донбассе — 3978 убитых, 5452 ранены. На территориях Донбасса, подконтрольных Украине, 3511 убитых и 3 884 раненых. В регионах, которые контролирует армия России — 467 убиты и 1568 ранены.

В докладе управления отмечается, что больше всего случаев гибели зафиксировано вследствие применения оружия «взрывного действия с широким радиусом поражения». Речь идет о тяжелой артиллерии, реактивных системах залпового огня, ракетных ударах.