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Токаев поручил правительству провести анализ просчётов, допущенных при подготовке городов к отопительному сезону
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад премьер-министра о ходе ремонтных работ в Экибастузе, сообщает пресс-служба Акорды.

Принятые меры позволили вывести город из критического состояния. На месте находится первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, которому поручили руководить работами по восстановлению теплообеспечения жилых домов. Эти работы близятся к завершению.

Глава государства возложил на правительство задачу провести тщательный анализ просчётов, допущенных при подготовке городов страны к зимнему отопительному сезону. Правительству поручили принять конкретные решения для кардинального изменения сложившейся плачевной ситуации как в Экибастузе, так и в других населённых пунктах. Кроме того, предстоит решить вопросы, касающиеся приватизированных энергетических активов и ответственности их собственников.

Президент подчеркнул, что вся работа правительства и правоохранительных органов находится под его личным контролем.

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