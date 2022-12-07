Премьер-министр Монголии встретился с протестующими

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай и министр юстиции Нямбаатар Хишгээ вышли на встречу с протестующими против хищения угля и дали разъяснения.

«Я благодарен всем вам, кто использует свое право слова и протеста. Горнодобывающая промышленность является главной экономической силой нашей страны. В основном уголь и медь. Поэтому существуют многие группировок людей, имеющие отношение к угольным и медным месторождениям, такие как политики, правоохранительные органы и суды. Правительство Монголии борется с этой проблемой. Борьба с этими группировками была нелегкой.

Правительство Монголии будет бороться за выяснение проблем, связанных с хищениями угля. Я верю, что вы, наш народ, с нами».

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