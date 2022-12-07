За сутки в Казахстане зарегистрировано 175 случаев коронавирусной инфекции

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 175 случаев коронавирусной инфекции и 10 случаев коронавирусной пневмонии. Летальных случаев не зафиксировано, сообщает Минздрав.

Всего в стране подтверждено 1 397 842 случая коронавирусной инфекции и 90 409 случаев коронавирусной пневмонии.

На 7 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 447 человек (1 255 КВИ+ и 192 КВИ-), из них в стационарах находятся 203 человека, на амбулаторном уровне лечатся 1 244. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппаратах ИВЛ – 5 пациентa.

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