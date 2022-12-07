Монголия создаст комиссию по расследованию кражи угля, спровоцировавшей протесты

CentralAsia (MNG) - Великий государственный хурал (парламент) Монголии создаст рабочую группу и комиссию для расследования дела о хищении угля, которое привело к акциям протеста. Об этом заявил спикер законодательного собрания Гомбожавын Занданшатара. Он считает, что «коррупция и воровство угля есть на всех уровнях», но нужно не допустить повторения ситуации.

Рабочая группа по делу создается с сегодняшнего дня, 7 декабря. Ее члены будут расследовать хищения, связанные с экспортом. Они также должны сделать процесс открытым для общественности и поддержать проверки правоохранительных органов. «Поскольку существует проблема незаконного присвоения народного богатства, будет создана временная инспекционная комиссия»,— сказал Занданшатар.

Парламент также проведет открытые слушания по делу о хищениях угля. В ходе слушаний власти обещают обнародовать имена виновных. Спикер добавил, что «законные требования людей должны быть удовлетворены как можно скорее».

Протесты начались 4 декабря на центральной площади Улан-Батора. Причиной стала информация о краже угля (на сумму от $12,9 млрд до $17,6 млрд), который должен был экспортироваться из Монголии в Китай. Протестующие возложили вину на коррумпированных чиновников. Китай выразил готовность помочь с расследованием. Вчера, 6 декабря, протесты возобновились.

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