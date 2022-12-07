«ВСУ запустили беспилотник из Казахстана»: Минобороны РК прокомментировало сообщения в СМИ

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CentralAsia (KZ) - В российских СМИ появилась информация о том, что с территории Казахстана якобы запустили беспилотник, принадлежащий Вооруженным силам Украины. Минобороны РК опровергло данный факт.

Ранее в «Московском комсомольце» появилась публикация, в которой говорилось о продолжающихся атаках на российские военные аэродромы. Утром 6 декабря, беспилотник атаковал аэродром в Курске, в результате чего загорелась ёмкость с топливом. Аналогичные атаки были совершены на военные объекты в Саратовской и Рязанской областях.

В статье российский экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (округ ПВО Москвы) полковник в запасе Сергей Хатылев предположил, что беспилотники запускаются с территории Казахстана.

«У меня есть данные от моих коллег, пока не подтвержденные, что эти беспилотные летательные аппараты ранее могли завезти в Казахстан. И запускались они именно оттуда. Что гораздо больше похоже на действительность», — заявил Хатылев.

Он подчеркнул, что БПЛА не могли лететь с Украины, поскольку они столкнулись бы несколько раз с российскими системами противовоздушной обороны (ПВО).

«До аэродрома Энгельс, расположенного под Саратовом, из ближайшей точки Казахстана всего-навсего 150 км», — отметил Хатылев в беседе с «МК».

До Рязанской области — около 600 км, однако дроны могли запустить и с территории России. Хатылев подчеркнул, что системе ПВО довольно сложно перехватить аппарат, который взлетает рядом с дивизионом.

«С-400 тут уж никак не увидит», — резюмировал эксперт.

В Минобороны Казахстана заявили, что данная информация не соответствует действительности, передает Stopfake.kz.

«Заявления о запуске БПЛА (беспилотного летательного аппарата) по российским аэродромам из Казахстана, приведенные на портале «Московский Комсомолец», не соответствуют действительности. Кроме того, отмечаем, что данные БПЛА никогда не стояли на вооружении ВС РК», — прокомментировали в ведомстве.

Министерство призывает не поддаваться на провокации и доверять только официальной информации.

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