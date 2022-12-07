Китай ослабил коронавирусные ограничения после прошедших протестов

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CentralAsia (CA) - Китай ослабил ограничительные меры по сдерживанию коронавируса — в стране отменили всеобщее ПЦР-тестирование при вспышках заболевания и разрешили ездить из одного региона в другой без предъявления теста. Также жители КНР с бессимптомным течением болезни смогут оставаться дома на самоизоляции и не отправляться на централизованный карантин. Об этом говорится в заявлении, выпущенном Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В документе сказано, что зоны высокого риска теперь вводятся не по территориально-административным единицам, а по зданиям, квартирам, этажам и домохозяйствам. Жителям Китая пообещали не допускать произвольного расширения карантина на целые жилые комплексы, улицы, районы и населенные пункты. Ранее на карантин могли закрыть многомиллионный район из-за нескольких десятков случаев заражения.

По новым правилам ПЦР-тестирование обязаны проходить те, кто работает или временно находится в зоне высокого риска. До этого тесты в несколько этапов должны были делать все жители района или города, где обнаружили вспышку COVID-19. Отрицательные ПЦР-тесты больше не будут требовать при посещении общественных мест, за исключением медицинских учреждений, домов престарелых, детских учреждений, начальных и средних школ.

Власти КНР также сняли ограничения на приобретение безрецептурных препаратов, таких как жаропонижающие, средства от кашля, противовирусные средства и средства от простуды. Ранее их продажа была либо запрещена, либо ограничена. Аптеки по всей стране теперь будут работать в обычном режиме и не должны закрываться по собственному желанию.

В конце ноября в Китае, где действует политика нулевой терпимости к распространению COVID-19, начались массовые акции протеста против жестких коронавирусных ограничений. На этом фоне некоторые городские власти начали смягчать ограничительные меры. 6 декабря ограничения ослабили в Пекине.