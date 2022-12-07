Демократы получили большинство в американском Сенате

Рафаэль Уорнок

CentralAsia (CA) - Во втором туре выборов в Сенат США в Джорджии победил действующий обладатель мандата демократ Рафаэль Уорнок. По итогам обработки 98% бюллетеней он набрал 51,3% голосов, его соперник республиканец Гершель Уокер — 48,7%, сообщает Politico.

Благодаря победе Уорнока демократы получают 51 место в Сенате из 100. Промежуточные выборы в США стартовали 8 ноября. Республиканцы смогли получить контроль над Палатой представителей, забрав 222 мандата против 213 у демократов. Это позволит им в ближайшие два года участвовать в формировании повестки в стране.