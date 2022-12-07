Узбекского оператора железной дороги на севере Афганистана сменила компания из Казахстана, - СМИ

CentralAsia (UZ) - Власти Афганистана подписали новый контракт на управление железной дорогой «Хайратон – Мазари-Шариф» с казахстанской компанией. Ранее в «Узбекистон темир йуллари» несколько раз отрицали, что Узбекистан лишат права управления, а власти Афганистана полностью удовлетворены работой узбекской компании.

Как передает издание Tolo News, новым оператором железной дороги станет компания из Казахстана.

Представитель казахстанской компании заявил, что организация намерена увеличить численность обслуживающего персонала.

Исполняющий обязанности афганского железнодорожного управления Бахт Рахман Шарафат уточнил в разговоре с изданием Tolo News, что новый оператор будет получать за услуги от Афганистана 4,1 млн долларов США в год.

«Ранее мы платили 15 млн долларов компании „Согдиана-Транс“ из Узбекистана, которая предоставляла свои услуги только на 22 км [железной дороги] в Хайратоне», – сказал Шарафат.

По его данным, новая компания из Казахстана будет обслуживать 106 км.

Напомним, в середине апреля СМИ сообщили, что Узбекистан может лишиться права управления железнодорожной линией «Хайратон – Мазари-Шариф». Как стало известно, технической эксплуатацией железной дороги «Хайратон – Мазари-Шариф» занимается узбекская компания. Афганистан платит «Узбекистон темир йуллари» 18 млн долларов в год. Однако местные компании готовы выполнять эту работу за 25% от этой суммы.

Железная дорога «Хайратон – Мазари-Шариф» является одним из основных транзитных путей для афганских товаров. По имеющимся данным, правительство получает от железной дороги от 2,5 до 4 млн долларов дохода в месяц. По этой железной дороге из Китая, России и Средней Азии импортируют продовольственные и строительные материалы, а также сжиженный газ.

12 апреля текущего года в Термезе прошла встреча руководства компании «Узбекистон темир йуллари» с делегацией Афганистана во главе председателя железнодорожного управления Афганистана. По данным пресс-службы компании, на встрече афганская сторона опровергла сообщения о том, что Афганистан планирует прекратить сотрудничество с «Узбекистон темир йуллари».

Подчеркивалось, что афганская сторона выразила полную удовлетворенность работой ДП «Согдиана-Транс» (подведомственной АО «Узбекистон темир йуллари») по эксплуатации железнодорожной линии «Хайратон – Мазари-Шариф», которая осуществляет деятельность со дня ввода в эксплуатацию этой линии, с 2011 года.

В июне СМИ сообщили, что талибы выставляют на тендер линию «Хайратон - Мазари-Шариф». Соответствующее распоряжение отдала афганским железным дорогам комиссия талибов по экономическим вопросам под руководством вице-премьера Абдул-Гани Барадара.