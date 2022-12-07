В Telegram теперь можно создавать аккаунты без сим-карты

CentralAsia (CA) - В мессенджере Telegram появилась новая функция - пользователи могут создавать аккаунты без сим-карты. Вместо реального номера телефона можно пользоваться анонимными номерами на базе блокчейна. Об этом сообщается в блоге мессенджера.

Приобрести такие номера можно на платформе Fragment, через которую ранее начали продавать имена для Telegram.

Из других обновлений - возможность выставлять таймер автоудаления для всех своих новых сообщений.

При этом сообщения будут удаляться не только из устройства пользователя, а будут исчезать для всех пользователей.

В сочетании с функцией анонимных номеров такое обновление создаст «беспрецедентный уровень конфиденциальности», говорится в описании обновления.