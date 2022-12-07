У берегов Турции застряли танкеры с миллионами баррелей казахстанской нефти,- Bloomberg

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CentralAsia (KZ) - Нефтяные танкеры, перевозящие миллионы баррелей казахстанской нефти, не могут покинуть Черное море из-за требования Турции предоставить ей гарантии страховок этих судов, пишет 6 декабря агентство Bloomberg.

Представители Анкары требуют для прохода проливов Босфор и Дарданеллы письма от страховщиков, гарантирующие страховое покрытие в турецких водах. Те, в свою очередь, не могут предоставить их.

Проблемы возникли на фоне новых санкций ЕС в отношении российской нефти. В соответствии с ними, с 5 декабря Евросоюз не принимает сырье из РФ, поставляемое морем, а верхний предел цены на российскую нефть составляет $60 за баррель (соответственно, европейским компаниям запрещено страховать суда, перевозящие сырье дороже этого «потолка»).

В результате, по меньшей мере 20 танкеров с 18 млн баррелей нефти в настоящее время не могут выйти из Черного моря.

По информации агентства,19 из стоящих в очереди судов везут нефть из Казахстана, а на одном танкере находится около 1 млн баррелей российской нефти марки Urals, предназначенной для Индии.

Несмотря на то, что на казахскую нефть не распространяются западные санкции, Анкару может беспокоить тот факт, что она вышла из российского порта, отмечается в сообщении.

Казахстанская нефть поступает в морской порт Новороссийска по трубопроводу КТК (Каспийского трубопроводного консорциума), оттуда она поставляется на европейский рынок танкерами. Это — основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, которым страна пользуется последние 20 лет.

До недавнего времени он работал без сбоев, но на протяжении последнего года система постоянно сталкивается с ограничением прокачки из-за разных внешних факторов, в том числе из-за аварии с разливом нефти в августе 2021 года, повреждений ВПУ, обследования акватории морского терминала на наличие взрывоопасных объектов.

Минувшим летом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал диверсифицировать поставки нефти в связи со сложившейся геополитической ситуацией. С тех пор в республике неоднократно поднимали вопрос об экспорте сырья в обход России.

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