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В Белоруссии планируют ввести смертную казнь для чиновников и военных за госизмену

CentralAsia (CA) -  В Белоруссии введут смертную казнь для чиновников и военных за измену государству, законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» уже принят депутатами в первом чтении, сообщила в среду пресс-служба Палаты представителей Национального собрания республики.

«В целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству проектом закона предлагается внесение изменений в санкцию части 2 статьи 356 УК, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего», - говорится в сообщении.

«Целью подготовки проекта закона является принятие мер упреждающего характера за совершение преступлений экстремистской (террористической) направленности путем корректировок Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Республики Беларусь», - подчеркнули в пресс-службе.

Законопроектом также вносится ряд изменений в положения уголовного законодательства, касающиеся распространения заведомо ложных сведений, дискредитирующих белорусскую армию, причинение ущерба экономической и (или) военной безопасности и так далее.

Весной этого года в Белоруссии была введена смертная казнь за терроризм.

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