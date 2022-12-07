«Узтрансгаз» сообщил об ограничении работы газозаправок в узбекской части Ферганской долины

- Узбекистан, экономика
- 17:10, 07 декабря 2022
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CentralAsia (UZ) - С 7 декабря газозаправочные станции в Ферганской, Наманганской и Андижанской областях временно прекратили работу. Об этом сообщила пресс-служба «Узтрансгаза».
Затем сообщение было удалено. Спустя некоторое время его вновь опубликовали, но уже заменив слова о «временной остановке работы» на «временное ограничение работы». При этом было подчеркнуто, что «деятельность АГНКС не прекращается. Временные ограничения будут вводиться согласно графику».
Причиной приостановления работы газозаправок в компании указали рост потребности в природном газе со стороны населения и социальных объектов в связи с похолоданием. Мера временная, АГНКС возобновят работу, «как только ситуация нормализуется».
«Узтрансгаз» принес извинения за временные неудобства.
Ранее сообщалось о прекращении работы АГНКС в Ташкенте, причина та же — резкое понижение температуры воздуха и дефицит природного газа, испытываемый бытовыми потребителями.
АО «Худудгазтаъминот», отвечающее за обеспечение потребителей природным и сжиженным газом, заявило, что принимает все необходимые меры для бесперебойного газоснабжения населения и социальных объектов. В компании сообщили, что если 4 декабря 2021 года населению (более 3,9 млн потребителей) было поставлено 55,8 млн кубометров природного газа, то 4 декабря текущего года — 68 млн кубометров, рост объема составил 21%.
«Тем не менее в 516 махаллях или у 79 тысяч потребителей ощущается снижение давления, а у 14 тысяч временно прекратилась подача газа», — говорится в сообщении «Худудгазтаъминот».
Отметив ограничения работы ташкентских АГНКС, в компании рассказали, что общественный и другой социально значимый транспорт заправляют по ночам. «Ограничения будут вводится и в отношении других потребителей, кроме населения и социальных объектов», — предупредили в «Худудгазтаъминот».
Нехватку газа в эти испытывают и тепловые электростанции, на которые приходятся 90% производимой в стране электроэнергии. Это приводит к перебоям в энергоснабжении бытовых потребителей.
Заместитель премьер-министра по вопросам развития топливно-энергетической и химической отраслей – министр энергетики Журабек Мирзамахмудов объяснил необходимость плановых отключений стремлением избежать более серьезных последствий.
«Наша задача – обеспечить дома людей газом, а также производить электроэнергию на тепловых электростанциях с использованием природного газа и поставлять электроэнергию. Да, есть возражения. Не всем хватает. Отключений очень много. Мы это признаем, никто этого не отрицает», — сказал вице-премьер.
Тем временем «Узгидромет» спрогнозировал еще большее снижение температуры воздуха в Узбекистане — местами до -24 градусов по Цельсию.
«9-12 декабря текущего года по большей части территории Узбекистана сохранятся аномально низкие температуры воздуха: ночью 5-10 мороза, днем 0-5 градусов мороза, по северу и пустынной зоне республики ночью 17-22 мороза, местами до 24 мороза, днем 4-9 градусов мороза», — сообщили метеорологи.