«Узтрансгаз» сообщил об ограничении работы газозаправок в узбекской части Ферганской долины

CentralAsia (UZ) - С 7 декабря газозаправочные станции в Ферганской, Наманганской и Андижанской областях временно прекратили работу. Об этом сообщила пресс-служба «Узтрансгаза».

Затем сообщение было удалено. Спустя некоторое время его вновь опубликовали, но уже заменив слова о «временной остановке работы» на «временное ограничение работы». При этом было подчеркнуто, что «деятельность АГНКС не прекращается. Временные ограничения будут вводиться согласно графику».

Причиной приостановления работы газозаправок в компании указали рост потребности в природном газе со стороны населения и социальных объектов в связи с похолоданием. Мера временная, АГНКС возобновят работу, «как только ситуация нормализуется».

«Узтрансгаз» принес извинения за временные неудобства.

Ранее сообщалось о прекращении работы АГНКС в Ташкенте, причина та же — резкое понижение температуры воздуха и дефицит природного газа, испытываемый бытовыми потребителями.

АО «Худудгазтаъминот», отвечающее за обеспечение потребителей природным и сжиженным газом, заявило, что принимает все необходимые меры для бесперебойного газоснабжения населения и социальных объектов. В компании сообщили, что если 4 декабря 2021 года населению (более 3,9 млн потребителей) было поставлено 55,8 млн кубометров природного газа, то 4 декабря текущего года — 68 млн кубометров, рост объема составил 21%.

«Тем не менее в 516 махаллях или у 79 тысяч потребителей ощущается снижение давления, а у 14 тысяч временно прекратилась подача газа», — говорится в сообщении «Худудгазтаъминот».

Отметив ограничения работы ташкентских АГНКС, в компании рассказали, что общественный и другой социально значимый транспорт заправляют по ночам. «Ограничения будут вводится и в отношении других потребителей, кроме населения и социальных объектов», — предупредили в «Худудгазтаъминот».

Нехватку газа в эти испытывают и тепловые электростанции, на которые приходятся 90% производимой в стране электроэнергии. Это приводит к перебоям в энергоснабжении бытовых потребителей.

Заместитель премьер-министра по вопросам развития топливно-энергетической и химической отраслей – министр энергетики Журабек Мирзамахмудов объяснил необходимость плановых отключений стремлением избежать более серьезных последствий.

«Наша задача – обеспечить дома людей газом, а также производить электроэнергию на тепловых электростанциях с использованием природного газа и поставлять электроэнергию. Да, есть возражения. Не всем хватает. Отключений очень много. Мы это признаем, никто этого не отрицает», — сказал вице-премьер.

Тем временем «Узгидромет» спрогнозировал еще большее снижение температуры воздуха в Узбекистане — местами до -24 градусов по Цельсию.

«9-12 декабря текущего года по большей части территории Узбекистана сохранятся аномально низкие температуры воздуха: ночью 5-10 мороза, днем 0-5 градусов мороза, по северу и пустынной зоне республики ночью 17-22 мороза, местами до 24 мороза, днем 4-9 градусов мороза», — сообщили метеорологи.