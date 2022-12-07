«Через контракт, а не альянс или союз». Министр энергетики Узбекистана — об импорте газа у соседей

Журабек Мирзамахмудов.

CentralAsia (UZ) - Заместитель премьер-министра, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов прокомментировал предположения о том, что в Узбекистане якобы создаётся искусственный дефицит энергоресурсов, чтобы склонить население и страну к добровольному участию в «тройственном газовом союзе» с Россией и Казахстаном. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

«Нужно отметить, что [дефицит энергоресурсов] не связан с внешними факторами. Это связано с ростом внутреннего потребления, ростом экономики, ростом численности населения и благосостояния и доходов людей, из-за чего резко растёт потребность и спрос в энергоресурсах. Нужно отметить, что это наша вина, что мы не можем покрывать эту потребность на достаточном уровне и в достаточных объёмах», — заявил он.

Глава Минэнерго отметил, что для покрытия спроса приходится импортировать газ.

«Для покрытия спроса, обеспечения внутреннего потребления и решения проблемы на сегодняшний день мы ведём переговоры, чтобы импортировать газ и электроэнергию из соседних стран, а не через какой-то альянс или союз. Здесь мы ведём переговоры исходя из национальных интересов, чтобы сотрудничать на основе коммерческого контракта, купли-продажи, а не через передачу своих энергосетей», — подчеркнул он.

В конце ноября стало известно, что президент РФ Владимир Путин предложил создать «газовый трёхсторонний союз» России, Казахстана и Узбекистана. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов рассмотреть это предложение и что Путин собирается позвонить по этому вопросу Шавкату Мирзиёеву.

Позже Путин и Мирзиёев провели телефонный разговор, но о деталях, связанных с газовым союзом, не сообщалось.