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Монголия — демократическая страна. Это не та страна, которая решает проблемы насилием, — президент Монголии

CentralAsia (MNG) -  Президент осудил тот факт, что люди уже четыре дня протестуют на центральной площади, но правительство и правоохранительные органы до сих пор не приняли конкретных мер по урегулированию требований народа.

«Все снимите маски. Давайте поговорим с глазу на глаз. Четыре дня мы видели, что будут делать парламент и правительство. Народ протестует по центральной площади четыре дня. В правительстве говорили о проблеме воровства угля. Субъектом борьбы с преступностью является правительство. Почему оно не борется с ворами? Почему не предпринимаются меры? Министр юстиции и внутренних дел Х. Нямбаатар, вы ответьте. Почему правительство не может назвать тех, кто украл уголь? Это должно называться народом», — отметил президент Хурэлсух Ухнаа.

«У нашего народа высокая политическая культура. Мы все это видели», — подчеркнул он.

«Генеральный прокурор! Наденьте наручники на этих воров угля и арестуйте их».

«Зачем вы людей расстраиваете? Молодые люди протестуют холодной зимой и выражают свое разочарование. Я много раз говорил и предупреждал об этом. Народ требовал от правительства и парламента их работы, а теперь хочет о ваших роспусках. Монголия — демократическая страна. Страна, которая решает свои проблемы через выборы. Это не та страна, которая решает проблемы насилием. Это не решается чьей-либо волей. Если вы немедленно не решите эту проблему, будет обсуждаться судьба парламента и правительства. Если вы не можете выполнять свою работу, возможно, пришло время людям сделать свой выбор и организовать новое правительство. Как глава государства Монголии, избранный народом, я буду твердо стоять за свой народ. Я не буду защищать чиновников. Безопасность нашей страны является моим приоритетом», — сказал президент Хурэлсух Ухнаа.

В конце встречи он сказал: «-Сейчас покиньте эту комнату, и делайте свою работу!»

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