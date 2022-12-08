В премьера Монголии бросили предметами: Премьер-министр Монголии встретился с протестующими из-за пропажи угля на миллионы.

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии встретился с протестующими при минусовой температуре, чтобы попытаться успокоить общественный гнев по поводу пропавшего угля на сумму около 120 миллионов долларов.

По сообщению информационного агентства Ikon.mn, премьер-министр Оюн-Эрдэнэ Лувсаннамсрай встретился с протестующими в среду, чтобы попросить толпу довериться правительству в расследовании и наказании «воров угля». С воскресенья в Улан-Баторе проходят демонстрации в знак протеста против сообщения о пропаже 385 000 тонн угля со складов на границе с Китаем.

Оюун-Эрдэнэ заявил собравшимся, что организовал правительственное расследование «беспрецедентного» масштаба в ответ на обвинения в предполагаемой краже угля у государственной шахты, пообещав, что виновные будут наказаны. Он также обвинил толпу в «призывах к хаосу» и пообещал, что правительство работает над улучшением экономики. В ответ его телохранителям приходились защитить его специальными зонтиками 5.11, двухкупольными-полуавтоматами от мелких предметов, брошенных протестующими. Эти предметы, брошенные протестующими, были вилками, пластиковыми бутылками и перчатками.

В среду Оюун-Эрдэнэ поделился микрофоном с демонстрантами, в то время как новостные агентства транслировали в прямом эфире адрес, который находился на главной площади столицы при погоде -14C (7F). Рядом с ним стоял мужчина с зонтом, который можно было использовать в качестве щита после того, как протестующие бросали в него предметы.

Речи премьер-министра иногда заглушались скандированием толпы с требованием назвать имена подследственных.

Экономика Монголии испытывает трудности даже после того, как в феврале правительство прекратило контроль над Covid-19, а Китай продолжает ограничивать импорт из-за политики Covid Zero. Домашние хозяйства и предприятия также пострадали от роста цен на топливо, вызванного в основном санкциями против России после ее вторжения в Украину.

Премьер-министр сообщил собравшимся, что правительство успешно урегулировало непогашенную задолженность государственных компаний перед государственным Банком развития Монголии, и что банк должен погасить гарантированные государством облигации. Монголия указала, что Банк развития готов погасить государственные облигации на сумму 30 миллиардов иен (218 миллионов долларов), срок погашения которых истекает в декабре следующего года, а в понедельник объявил, что погасил непогашенные облигации на сумму 136,8 миллионов долларов, которые должны были быть погашены в этом месяце.

«Теперь мы должны решить проблемы, связанные с Тавантолгой и Эрдэнэс Монгол», — сказал Оюун-Эрдэнэ, имея в виду государственного горнодобывающего предприятия, запасы которого якобы были разворованы.Он добавил, что правительство начало расследование в отношении шахтера Erdenes Tavan Tolgoi в прошлом месяце с проверки деятельности компании.

Правительство еще не обнародовало оценку стоимости недостающих полезных ископаемых, но, исходя из январских фьючерсных контрактов Китая, они могут стоить до 120 миллионов долларов.

6 декабря в обращении к нации премьер-министр попытался убедить людей в том, что текущая ситуация улучшится, назвав упрощенные требования Китая к тестированию «хорошей новостью» для монгольского экспорта и утверждая, что смягчение пограничных условий также повлияет на инфляцию.

Однако даже если Китай еще больше ослабит ограничения на импорт, стремясь выйти из Covid Zero, все еще существуют факторы, которые будут тормозить торговлю, в том числе незавершенная железная дорога до границы. Другая проблема заключается в том, что Монголия использует другой стандарт железнодорожной колеи, а это означает, что все полезные ископаемые и другие товары должны быть перегружены в новые вагоны для пересечения границы с Китаем.

В среду премьер-министр во второй раз встретился с протестующими в этом году после апрельских демонстраций по поводу роста цен, стагнации заработной платы и неравенства в доходах. В Монголии в ноябре инфляция составила 14,5%, причем примерно половина этого показателя была вызвана импортом.

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