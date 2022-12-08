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С 2024 года будут прямые рейсы из Монголии в города США

CentralAsia (MNG) -  Министр дорожно-транспортного развития Бямбацогт Сандаг сообщил о решении, принятом вчера правительством.

«Было принято два решения, касающихся политики и операций в области дорожно-транспортного развития. Во-первых, было поддержано заключение соглашения о воздушном транспорте «Открытое небо» с Соединенными Штатами. Согласно соглашению, между США и Монголией будут осуществляться прямые рейсы. Необходимо обеспечить подготовку примерно в течение года после подписания договора. В начале 2024 года станут возможны прямые рейсы из Улан-Батора в города США. В будущем будут прямые рейсы в Австралию», — сказал он.

В 2019 году количество граждан, которые путешествовали между США и Монголией, составило около 60 000 человек, и они потратили в общей сложности около 40 миллионов долларов США.

В Монголии было семь самолетов, способных летать на большие расстояния, но с сентября к ним добавилось еще четыре самолета. У МИАТ Boeing-767, у Mongolian Airways два самолета Airbus-330200 и 320200, у Eznis Airways есть самолет, способный выполнять грузовые рейсы в США.

Проводится политика по привлечению туристов в Монголию в 2023 и 2024 годах по низким ценам.

Со следующей весны из Инчхона, Южная Корея, в Монголию будет выполняться 70 рейсов в неделю.

Mongolian Airways получила разрешение на прямые рейсы в Сингапур.

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