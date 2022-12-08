Токсичная зима: «медленное насилие» загрязнения воздуха в Монголии

CentralAsia (MNG) - Токсичный воздух Улан-Батора наносит тяжелый урон, особенно и без того обездоленным и уязвимым слоям населения.

В то время как свежий зимний воздух каждый год проносится через Внутреннюю Азию, кипящая угроза вновь появляется в столице Монголии Улан-Баторе.

В Улан-Баторе проживает 1,5 миллиона человек, половина населения Монголии. Несмотря на относительно небольшое население, город неизменно входит в число самых загрязненных городов мира. Этот год не исключение. На 1 декабря индекс качества воздуха в Улан-Баторе составил 169, показывая «нездоровый» уровень загрязнения воздуха с концентрацией твердых частиц (ТЧ) 2,5, что в 18 раз превышает рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) уровень. Он оставался на нездоровом уровне до 7 декабря.

Улан-Батор — самая холодная столица в мире. Температура регулярно опускается значительно ниже -20 градусов по Цельсию. В результате большая часть населения, проживающего в юртах, традиционных монгольских юртах, принадлежащих в основном мигрантам из сельской местности, сжигает сырой уголь для отопления, поскольку у них нет доступа к центральной электросети столицы. Эта практика была определена как основная причина загрязнения воздуха в Улан-Баторе.

Не помогает и топография города. Улан-Батор расположен в узкой долине горы Богд на реке Туул. Такая география создает над городом тепловой инверсионный слой, который задерживает его токсичный воздух.

Это повторяющееся явление токсичного зимнего воздуха в Улан-Баторе лучше всего можно понять как форму «медленного насилия». Этот термин был придуман литературоведом Робом Никсоном в 2011 году для описания не впечатляющих, а иногда даже невидимых способов, которыми наиболее маргинализированные сообщества подвергаются угрозе ухудшения состояния окружающей среды и антропогенного изменения климата. Медленное насилие бросает вызов общепринятому пониманию насилия как немедленного, взрывного или зрелищного и, вместо этого, рассматривает насилие как происходящее, когда людям отказывают в основных потребностях через социальные, экономические и / или политические структуры, такие как институционализированные формы расизма, сексизма и классизма.

Невидимость токсичного загрязнения воздуха и его постепенное накопление с течением времени делает ее отличным кандидатом для анализа «медленного насилия». В меньшем количестве мест этот вопрос более актуален, чем в Улан-Баторе.

Понимание токсичности как формы медленного насилия раскрывает некоторые проблемы, связанные с измерением и устранением загрязнения воздуха. Загрязнение воздуха чаще всего измеряется с точки зрения количества вдыхаемых твердых частиц в атмосфере, особенно концентрации PM2,5 и PM10. Эти научные определения токсичности получены на основе измерений, сделанных с помощью спутниковой технологии или дистанционного зондирования. Хотя эти методы могут быть очень полезными, они игнорируют воплощённый опыт и последствия для здоровья от этого медленного насилия на ежедневной основе — факторы, которые пытается подчеркнуть идея медленного насилия.

Токсичность зимнего воздуха Улан-Батора имеет очень серьезные последствия для здоровья его населения, особенно детей. Пневмония является второй основной причиной смерти детей в возрасте до 5 лет, а у детей в Улан-Баторе функциональные возможности легких на 40 процентов ниже, чем у детей в сельских районах страны. Загрязнение воздуха также тесно связано со снижением показателей зачатия новорожденных в зимние месяцы, что свидетельствует об общем негативном влиянии на репродуктивное здоровье.

Чтобы решить эти проблемы со здоровьем, правительство Монголии продемонстрировало постоянные усилия по снижению загрязнения воздуха в столице, но последствия являются спорными. В мае 2019 года впервые в истории правительство ввело запрет на использование сырого угля. Вместо этого правительство предоставило переработанный угольный продукт в виде брикетов, которые горят дольше и не выделяют дыма.

Несмотря на первоначальные надежды на то, что эта политика станет серебряной пулей для решения проблемы загрязнения воздуха в Монголии, долгосрочные преимущества этой политики широко оспариваются. С началом пандемии COVID-19 и последующим экономическим остановом домохозяйства с низким доходом прибегли к сжиганию различных форм дешевого грязного топлива, что в значительной степени способствовало ужасающему качеству воздуха в Улан-Баторе в 2020 году, которое снова стало худшим в мире.

Поскольку в январе и феврале ожидаются более холодные погодные условия, концентрации PM2,5 в столице Монголии могут быть в 40 раз выше стандарта ВОЗ. Нет сомнений в том, что сокращение потребления сырого угля в городе является необходимым шагом для улучшения качества воздуха в Улан-Баторе. Тем не менее, анализ медленного насилия указывает на то, что токсический вред возникает из-за систем неравенства и, к сожалению, также оказывает непропорциональное воздействие на наиболее подверженных риску членов населения.

Снижение уровня бедности в городе и содействие интеграции маргинализированных юртовых домохозяйств в центральную энергетическую инфраструктуру города станет реальной вехой на пути к более здоровому уровню качества воздуха в Улан-Баторе.

автор: Елена Гордильо Фуэртес — выпускница первого класса по географии Оксфордского университета и в настоящее время студентка магистра государственной политики и международных отношений в Университете Британской Колумбии. Она занимает должность научного сотрудника в Институте азиатских исследований, ведущем междисциплинарном исследовательском институте Канады, ориентированном на Азию, где она занимается экологическим управлением во Внутренней Азии.

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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