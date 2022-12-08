Монгольская группа The Hu зажигала в Ольстер-холле, Белфаст

CentralAsia (MNG) - Когда холодным декабрьским вечером над Белфастом пронесся раскат грома, эхо раздалось «HU! HU! HU!» можно было услышать, как монгольская орда пересекла горы Северной Ирландии. Представьте, если бы этот образ был правдой! Но воображение помогает нарисовать картину возвращения The Hu.

Для тех, кто не знаком с группой, упомянем традиционные монгольские инструменты и горловое пение с нотками рока и металла. Иначе известный им и их фанатам как Hunnu Rock! Они также были последней группой, которую этот рецензент видел перед тем, как мир погрузился в полную изоляцию из-за пандемии. Однако на этот раз они были в историческом Ольстер-холле, который идеально подходил им, поскольку сцена Limelight 1 была слишком мала, — пишет XS Noize.

Когда зал был полностью забит до отказа, The Hu выскочила на культовую сцену, готовый возглавить шквал кровавой бойни. Начав с такой классики, как «Shoog Shoog» и «The Gereg», в каждой из которых было много кулаков в воздухе. Могу ли я найти время, чтобы сказать, что изображение органа Малхолланда и головных уборов дракона от членов морин хууров Галбадраха «Гала» Цэндбаатара и Энхсайхана «Энкуш» Батжаргала просто выглядело круто.

Релиз группы 2022 года, Rumble of Thunder, сыграл ключевую роль в вечернем сете. А такие треки, как «Shihi Hutu», «Tatar Warrior» и громадный «This Is Mongol», потрясли зал до глубины души. Но по мере того, как звучание группы росло и росло на протяжении всего выступления, именно во время энергичного "Shireg Shireg" звуковая система полностью отключилась. Перезагрузка не заняла много времени, и группа была рада продолжить с того места, на котором остановилась. С певцом Нямжанцаном «Джаяа» Галсанжамц, восхваляющим и желающим продолжать на родном языке.

От фаворитов фанатов, таких как "Yuve Yuve Yu" и "Wolf Totem", до буйного кавера на "Sad But True" Metallica, эта нереальная ночь подошла к концу. Судя по использованию большой сцены, кристально чистому звуку и исключительному таланту The Hu, можно с уверенностью сказать, что это был концерт года — качество! Сам Великий Хан был бы горд.

The Hu Ulster Hall Setlist

Shihi Hutu

Shoog Shoog

The Gereg

Huhchu Zairan

The Great Chinggis Khaan

Triangle

Shireg Shireg

Bii Biyelgee

Tatar Warrior

Yuve Yuve Yu

Wolf Totem

Black Thunder

This Is Mongl

Encore

Sad But True (Metallica cover)

автор: Марк Лич

перевод: Татар С.Майдар

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