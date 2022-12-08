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Монгольская молодежь в Корее поддерживает демонстрации соотечественников

CentralAsia (MNG) -  Монгольская молодежь в Южной Корее поддерживает демонстрации граждан своей страны на площади Сухэ-Батора.

Представители монгольской молодежи города Чонджу собрались и устроили пикет 5 декабря 2022 года, выразив свою поддержку демонстрации за справедливое общество.

Они держали такие лозунги, как «Терпение закончилось, мы хотим жить на свою зарплату в своей стране. Не выбирайте воров с самого начала. Президент, уходи в отставку!».

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