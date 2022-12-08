Попытка премьер-министра подавить протесты «угольной мафии» в Монголии захлебнулась в ярости толпы

CentralAsia (MNG) - Протесты «угольной мафии» в Монголии продолжались четвертый день 7 декабря, когда премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай попытался обратиться к разъяренной толпе, заглушенной криками «Ответственность!» и «Раскройте имена!».

Растущее негодование по поводу того, как чиновники, как говорят, присвоили миллиарды долларов прибыли от экспорта угля в Китай, побудило общественность выйти на улицы столицы Улан-Батор, несмотря на суровые монгольские зимние холода. Все громче звучат призывы к скорейшим действиям против «похитителей государственных кошельков».

В ответ правительство предложило сформировать рабочую группу, в которую войдут около 100 человек, которые будут представлять протестующих. Но идея панели не нравится многим протестующим. Они убеждены, что это не будет эффективным. «Я не верю, что кто-то, кто присоединится к этой рабочей группе, на самом деле будет представлять протестующих», — сказал 30-летний сварщик, известный под псевдонимом Болд, в интервью bne IntelliNews. «У них была рабочая группа в апреле [после крупного молодежного протеста, вызванного экономическими трудностями], и ничего не произошло. [Премьер-министр] еще раз использует эту тактику просто для подавления протестов».

«Эти рабочие группы — всего лишь игра. Никто в этих рабочих группах не будет представлять реальных людей, которые страдают», — сказал 33-летний Ууганжаргал Оюун, один из протестующих 7 декабря. «Я не могу сейчас купить полкило муки, это угнетает. Мы живем в обществе, где слишком много штрафов и налогов. Если бы была возможность, я бы уехал из Монголии, чтобы заработать немного денег, но я не хочу, чтобы у молодых людей было такое же будущее, как у меня, поэтому я здесь».

Многие протестующие старшего возраста заявили, что им просто надоело нынешнее состояние страны, коррупция, которую трудно проглотить на фоне стремительного роста инфляции. Они пришли, чтобы выразить свой гнев, с чувством, что, возможно, растущая ярость подтолкнет законодателей к решениям, которые проложат путь к лучшим шансам на жизнь для их детей.

«Коррупция и казнокрадство дошли до критической точки, у молодежи украли все. Они даже лишают молодых людей шансов на хорошее образование и хорошую жизнь. И я стою здесь за своих троих детей, надеясь на лучшее будущее для них», — Эрдэнэбаяр, охранник здания: «Когда я работал на стройке, я не получал зарплату в течение трех-четырех месяцев, и теперь моя зарплата покрывает ежедневные потребности моей семьи только на 10 дней. В остальном я беру кредиты».

Большинство протестующих заявили, что им не хватает денег, чтобы сводить концы с концами. Те, у кого была прибыль от бизнеса, говорили о высоких налогах. Те, кто зависит от социального обеспечения, сказали, что это положение ужасно не соответствовало тому, что было необходимо.

«Трудно работать»

«У меня с мужем небольшой бизнес, но налоги задушили нас. Я бы хотела сдаться, потому что налогов так много и так сложно работать, но у меня четверо детей и мои сотрудники, о которых нужно подумать», говорит 35-летняя владелца бизнеса, известная под псевдонимом Хулан. «Я была бы в порядке, если бы уплаченные налоги действительно помогали мне процветать и жить, но двое моих детей учатся в классе с 60 другими детьми, они легко заболевают, а местные районные медицинские центры не предоставляют лекарства; вместо этого они скажите нам купить лекарство, которое стоит 200 000 тугриков (58 долларов США), а это большие деньги».

Хулан, которая взяла значительные кредиты для ведения своего бизнеса, была среди демонстрантов, стоящих на морозе. Она была еще одной, кто сказал, что бросает вызов условиям, чтобы заявить о своих чувствах, помня о своих детях. Она рассказала, как потеряла три беременности из-за опасного уровня загрязнения воздуха в ее родном районе, и выразила надежду, что однажды Монголия сделает все возможное, чтобы обеспечить ее детям значительно более благополучное будущее.

Тысячи монголов, полных решимости найти способ наскрести достаточно денег, чтобы купить квартиру в Улан-Баторе, находятся в Южной Корее, работая на низкооплачиваемой работе. И многие из собравшихся протестующих были убеждены, что отъезд в Южную Корею — единственный способ обеспечить себе лучшее будущее.

Чимгээ, 20-летняя студентка университета, которая сказала, что была свидетелем удушающего воздействия монгольской экономики на своих родителей, была среди тех, кто придерживался такого мнения. «Я видела, как мои родители работали всю свою жизнь, чтобы получить квартиру с двумя спальнями, в которой я делю спальные помещения в гостиной с двумя моими младшими сестрами», — сказала она. «Они все еще выплачивают кредиты на квартиру. Это нечестно. Мои родители работают за крохи, и они [правительство] крадут у нас все. Почему мы должны стремиться поехать в Корею, чтобы обеспечить себе лучшее будущее? Это просто несправедливо».

Разочарованные монголы воспринимают политиков, которые не выполняют требуемой работы для своих избирателей. При вступлении в должность эти избранные представители считаются дистанцировавшимися от своих избирателей. «По сути, они показали нам средний палец после того, как мы проголосовали за них», — сказал Өсөхбаяр Жаргалсайхан, 20-летний студент университета, который присутствовал на протестах все четыре дня. Держа в руках табличку с надписью «Ответственность», Өсөхбаяр продолжил: «Они должны были хотя бы выйти и поговорить с нами [поскольку мы протестовали на улице], но они этого не сделали. Я был здесь на апрельской акции протеста, когда вышел [премьер-министр] Оюун-Эрдэнэ. Он дал кучу обещаний, которые не сдержал. Он должен был выслушать нас [сегодня], но вместо этого он снова дал ложные обещания, и еще раз, я не думаю, что что-то произойдет [чтобы исправить ситуацию]».

Как и Өсөхбаяр, молодые монголы живут в стране, известной своей демократией. Но многие молодые люди начинают сомневаться в том, что их страна действительно демократична. Батсайхан Лхагва-Очир, еще один 20-летний студент университета, остановился на этом моменте, заключив: «Молодежь видит демократию в другом свете, потому что мы не выросли в эпоху социализма. Мы хотим видеть демократию в действии, но мы не уверены, живем ли мы в демократической стране. Я считаю, что мы живем в полностью капиталистическом обществе, в котором только богатые получают выгоду, а бедные наказываются просто за то, что они просто пытаются выжить. Разве цель демократии не в том, чтобы способствовать равенству для всех? «Я не вижу этого вокруг себя».

автор: Ананд Төмөртогоо

перевод: Татар С.Майдар

источник: bne IntelliNews

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