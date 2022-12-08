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Шижир, бывший глава администрации экс-президента Баттулга сбежал за границу
слева: Шижир и экс-президент Баттулга
слева: Шижир и экс-президент Баттулга

CentralAsia (MNG) -  После требований граждан и «давления» президента правоохранители приступили к задержанию лиц, причастных к хищениям угля.

В списке должностных лиц, причастных к хищениям угля, есть имена многих известных людей, начиная с директоров компаний «Тавантолгойская железная дорога», «Эрдэнэс Тавантолгой» и «Эрдэнэс Сильвер Ресурс».

Вчера вечером были задержаны несколько человек, один из них - бывший исполнительный директор АО "Эрдэнэс Тавантолгой" Б.Ганхуяг. На рассвете его арестовали и задержали, сообщают монгольские СМИ.

Задержаны восемь человек, в том числе: Т.Мөнхбаяр, бывший директор ООО «Эрдэнэс Сильвер Ресорсиз», Б. Ганхуяг, бывший директор АО «Эрдэнэс Тавантолгой», его жена, сестра Б. Нарантуяа, и его зять Д. Пурэвдорж, С.Энхтөр, начальник отдела АО «Эрдэнэс Тавантолгой», С.Энхтувшин, директор ООО «Сагсаис Редер», Б.Хишигдорж, владелец ООО «Хишиг Арвин Индастриал» и исполнительный директор ООО «Хишиг Арвин Индастриал» М. Хурэлбаатар.

Б.Ганхуяг
Б.Ганхуяг

Некоторым чиновникам удалось скрыться. Например, есть информация из официальных источников, что бывший глава администрации экс-президента Баттулга Халтмаа, Ө.Шижир, чье имя было в списке лиц, причастных к краже угля, скрылся за границу.

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