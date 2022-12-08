ION Energy готова стать игроком на быстро развивающемся рынке лития в Азии благодаря своим расширяющимся проектам в Монголии

CentralAsia (MNG) - ООО ION Energy занимается разведкой и разработкой месторождений лития в Монголии. Флагман компании, проект по добыче литиевого рассола Баавгай-Уул площадью более 81 000 га, представляет собой крупнейшую и первую лицензию на разведку литиевого рассола в Монголии. ION Energy также владеет высокоперспективной лицензией на добычу литиевого соляного раствора Ургах-Наран площадью более 19 000 гектаров в аймаке Дорногови в Монголии. Компания имеет хорошие возможности для того, чтобы стать ключевым игроком в революции в области экологически чистой энергии, и имеет все возможности для удовлетворения растущего мирового спроса на литий.

ООО ION Energy (TSX-V:ION, OTCQB:IONGF) сообщило инвесторам, что она «чрезвычайно довольна» результатами недавно завершенной программы разведочного алмазного колонкового бурения на литиевом проекте Ургах-Наран в Монголии.

Первый в Монголии исследователь и разработчик литиевого рассола сказал, что результаты показали наличие богатого литием бассейна со значительным потенциалом нахождения рассола на месте на относительно небольших глубинах.

По словам аналитиков Couloir Capital, флагманский литиевый проект Баавгай-Уул ION Energy Ltd в Монголии имеет многообещающий потенциал для будущего поставщика электромобилей (EV), по мнению аналитиков Couloir Capital, которые подтвердили свою рекомендацию «Покупать» для компании.

В исследовательской заметке аналитики написали, что первая программа шнекового бурения ION на Баавгай-Уул вернула ряд высокосортных литиевых выделений и значительных значений меди и никеля, открывая возможность разработки других полезных ископаемых, связанных с EV, на участке.

Они отметили, что компания также начала бурение на своем месторождении Ургах-Наран, при этом ранние признаки указывают на потенциал высокого содержания лития.

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