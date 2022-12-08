Operail надеется продать дочерние компании по аренде вагонов в Монголии и Украине до конца года

Рауль Тоомсалу

CentralAsia (MNG) - Эстонский государственный железнодорожный перевозчик Operail продал часть своих вагонов в Украине и надеется до конца года продать весь свой бизнес по аренде вагонов в Украине, Монголии, Казахстане и Узбекистане, а также свою финскую дочернюю компанию.

«Ситуация с продажей нашего арендного бизнеса такова, что первая сделка совершена и деньги получены. Это касалось меньшей части наших вагонов в Украине. Мы хотим в ближайшее время продать все наши оставшиеся вагон в Украине. Я очень надеюсь, что контракт будет подписан на этой неделе», - сказал во вторник ERR испольнительный директор Operail Рауль Тоомсалу.

«Затем будут вагоны, которые в основном находятся в Монголии, Казахстане и Узбекистане. Мы хотим подписать контракты на их продажу в течение нескольких недель. — продолжил Тоомсалу.

Глава Operail также сообщил, что компания работает над продажей своей финской дочерней компании, которую также надеется закрыть к концу года. «Мы хотим, чтобы это произошло в течение этого года. Конечно, мы ничего не можем гарантировать, и каждый день приносит новые события. Но сегодня кажется, что мы укладываемся в график, чтобы сделать это в 2022 году», - отметил он.

Тоомсалу не пожелал назвать покупателей, добавив, что финская дочерняя компания будет продана на основании распоряжений правительства.

Испольнительный директор Operail подчеркнул, что компания не вела дела с российскими компаниями. «У нас не было бизнеса в России. У нас нет связей с российскими компаниями, и у нас никогда не было российского клиента».

Operail — государственная железнодорожная компания, специализирующаяся на перевозках, ремонте подвижного состава, строительстве и аренде. В нем работает около 400 человек.

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