Глава Роспотребнадзора заявила, что свиной грипп пришел в Россию «всерьез»

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CentralAsia (CA) - Свиной грипп, наносящий серьезный ущерб здоровью, в этом году пришел в Россию «всерьез». Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает РБК.

«Да, грипп пришел в этом году всерьез. Самое неприятное в этой ситуации, что пришел именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью», - заявила Попова. Она уточнила, что речь идет о вирусе гриппа А (H1N1) (свиной грипп), который имеет высокий потенциал распространения. Именно он вызвал пандемию 2009–2010 годов.

Глава Роспотребнадзора напомнила основные меры профилактики от инфекционных заболеваний: маски, чистые руки, чистое лицо и чистые гаджеты.

Попова также добавила, что для школ Роспотребнадзор издал новое методическое письмо, согласно которому, если в класс не приходят на занятия больше 20% учеников, весь класс нужно отпускать на дистанционное обучение.

Она также заверила, что система здравоохранения готова к приему большого количества пациентов.

Роспотребнадзор ранее сообщал, что свиной грипп выявлен в 74 субъектах России.