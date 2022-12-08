экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Глава Роспотребнадзора заявила, что свиной грипп пришел в Россию «всерьез»
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Свиной грипп, наносящий серьезный ущерб здоровью, в этом году пришел в Россию «всерьез». Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает РБК.

«Да, грипп пришел в этом году всерьез. Самое неприятное в этой ситуации, что пришел именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью», - заявила Попова. Она уточнила, что речь идет о вирусе гриппа А (H1N1) (свиной грипп), который имеет высокий потенциал распространения. Именно он вызвал пандемию 2009–2010 годов.

Глава Роспотребнадзора напомнила основные меры профилактики от инфекционных заболеваний: маски, чистые руки, чистое лицо и чистые гаджеты.

Попова также добавила, что для школ Роспотребнадзор издал новое методическое письмо, согласно которому, если в класс не приходят на занятия больше 20% учеников, весь класс нужно отпускать на дистанционное обучение.

Она также заверила, что система здравоохранения готова к приему большого количества пациентов.

Роспотребнадзор ранее сообщал, что свиной грипп выявлен в 74 субъектах России.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • С 2024 года будут прямые рейсы из Монголии в города США
  • Глава Роспотребнадзора заявила, что свиной грипп пришел в Россию «всерьез»
  • Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 646,3 млн


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com