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Зеленский заявил о невозможности восстановления всей энергосистемы Украины в ближайшее время

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что полностью восстановить энергосистемы его страны за короткий срок невозможно. По его словам, для этого потребуется время, поэтому во многих городах все еще действуют графики отключения электричества. Он сообщил, что самая тяжелая ситуация с электроснабжением наблюдается в восьми регионах Украины.

«Провел совещание о стабилизации энергосистемы и защите наших электростанций. Постоянно увеличиваем генерацию и поставки электричества... Но стоит не забывать, что восстановить 100% энергосистемы... сейчас невозможно, нужно время. Именно поэтому в большинстве городов и районов сохраняются графики отключений»,— сказал украинский президент в вечернем видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Российские вооруженные силы начали наносить массированные удары по украинской инфраструктуре 10 октября. Президент Владимир Путин называл эти атаки «вынужденной» реакцией, вызванной атаками на гражданскую инфраструктуру России.

25 ноября украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков оценил восстановление энергосистем Украины в сотни миллионов долларов. По его словам, с 10 октября в Украине были повреждены все крупные ТЭС и ГЭС.

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