Президента Перу задержали после импичмента, страну возглавила женщина

Педро Кастильо

CentralAsia (CA) - Полиция Перу задержала Педро Кастильо, которому ранее парламент страны объявил импичмент. Об этом сообщают издания La Vanguardia и El Comercio.

По данным El Comercio, на специальном заседании вице-президент Перу Дина Болуарте принесла присягу в качестве нового президента республики после решения Конгресса освободить Педро Кастильо от должности.

Дина Болуарте

Парламент Перу 7 декабря должен был в третий раз рассмотреть вопрос об импичменте президенту. Предыдущие попытки провалились. Однако за несколько часов до этого Кастильо выступил с обращением.

Конгресс обвинил Кастильо в совершении коррупционных преступлений. Президент в обращении отверг обвинения и назвал их бездоказательными. Часть парламента считает смещение президента «единственным пунктом в повестке дня» с момента его вступления в должность, отметил он.

Кастильо распустил конгресс республики и ввел в стране комендантский час. Тем не менее конгресс принял решение отстранить президента страны. Решение поддержал 101 конгрессмен, для одобрения было необходимо 87 голосов.

Источники радио RPP сообщили, что полиция и военные выступили на стороне конгресса. После выступления президента в штаб-квартире полиции началось экстренное совещание, рассказали они.

Действия Кастильо осудила Болуарте. В отставку подали министр юстиции Феликс Шеро, министр экономики Курт Бурнео, министр иностранных дел Сезар Ланда и министр труда Алехандро Салас и другие политики.

Генпрокуратура Перу обвинила главу государства в грубом нарушении Конституции. Глава ведомства Даниэль Сориа пригрозил возбудить против Кастильо уголовное дело.

Председатель Конституционного суда Франсиско Моралес назвал происходящее переворотом и призвал конгресс передать полномочия главы государства Болуарте.