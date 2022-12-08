За сутки в Казахстане выявлено 219 новых случаев коронавирусной инфекции

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 219 новых случаев коронавирусной инфекции и 18 случаев коронавирусной пневмонии. Летальных случаев не зафиксировано. Сутками ранее количество заболевших составляло 175 человек.

По данным Минздрава, на 8 декабря лечение от коронавируса продолжают получать 1 556 человек, из них в стационарах находятся 234, на амбулаторном уровне – 1 322.

Из числа заболевших:

в тяжелом состоянии – 8 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента;

на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

Всего в стране с марта 2020 года подтвержден 1 398 061 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

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Коронавирус в Казахстане

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