За сутки в Казахстане выявлено 219 новых случаев коронавирусной инфекции

Иллюстративное фото
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 219 новых случаев коронавирусной инфекции и 18 случаев коронавирусной пневмонии. Летальных случаев не зафиксировано. Сутками ранее количество заболевших составляло 175 человек.
По данным Минздрава, на 8 декабря лечение от коронавируса продолжают получать 1 556 человек, из них в стационарах находятся 234, на амбулаторном уровне – 1 322.
Из числа заболевших:
в тяжелом состоянии – 8 пациентов;
в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента;
на аппарате ИВЛ – 4 пациента.
Всего в стране с марта 2020 года подтвержден 1 398 061 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения