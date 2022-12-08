Председатель Великого Государственного Хурала принял посла США

CentralAsia (MNG) - 7 декабря Председатель Великого Государственного Хурала Монголии Занданшатар Гомбожав принял Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Монголии Ричарда Буангана.

Поздравляя посла с назначением, председатель Великого Государственного Хурала подчеркнул, что Монголия придает большое значение развитию своих отношений с Соединенными Штатами, которые разделяют общие ценности демократии, свободного рынка, верховенства закона и прав человека.

Посол поблагодарил председателя Великого государственного хурала за то, что он нашел время встретиться с ним, подчеркнув, что Монголия является страной, которая высоко ценит свою приверженность демократии, демократическим институтам и основным правам человека, обеспечивающим свободу слова.

Подчеркнув, что в этом году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и США, председатель Великого Государственного Хурала выразил готовность укреплять сотрудничество между высшими законодательными органами двух стран. Затем он выразил удовлетворение тем, что Палата представителей и Сенат США приняли резолюцию «Подтверждение стратегического партнерства между США и Монголией» в декабре 2020 года и 15 апреля 2021 года соответственно.

Кроме того, председатель Великого Государственного Хурала подтвердил свою приверженность дальнейшему укреплению монголо-американского стратегического партнерства во всех сферах.

В свою очередь посол пообещал и дальше развивать двусторонние отношения и сотрудничество, уделять особое внимание активизации сотрудничества в сфере экономики, образования и культуры, поддержке связей между людьми.

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