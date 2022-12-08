В Монголии пятый день продолжаются протесты. Фото

CentralAsia (MNG) - Сегодня, 8 декабря пятый день на главной площади Улан-Батора продолжается демонстрация граждан, требующих привлечения к ответственности должностных лиц, присвоивших 44 трлн тугриков (около $ 13 млрд) из угольных доходов в государственный бюджет.

Граждане, участвующие в сегодняшней демонстрации, призывают представителей власти выйти «Выходи!»

Протестующие хотят подать на правительство в международный суд.

Молодые люди из клуба «Монгольской конно-собачьей упряжки» пришли сегодня на лошадях, чтобы присоединиться к демонстрации на площади. Однако полицейские не впустили лошадей.

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