В Монголии пятый день продолжаются протесты. Фото

- Монголия, происшествия
- 12:25, 08 декабря 2022
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- Обновлено: 12:45, 08 декабря 2022
CentralAsia (MNG) - Сегодня, 8 декабря пятый день на главной площади Улан-Батора продолжается демонстрация граждан, требующих привлечения к ответственности должностных лиц, присвоивших 44 трлн тугриков (около $ 13 млрд) из угольных доходов в государственный бюджет.
Граждане, участвующие в сегодняшней демонстрации, призывают представителей власти выйти «Выходи!»
Протестующие хотят подать на правительство в международный суд.
Молодые люди из клуба «Монгольской конно-собачьей упряжки» пришли сегодня на лошадях, чтобы присоединиться к демонстрации на площади. Однако полицейские не впустили лошадей.
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